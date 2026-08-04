Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Dallıca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Veysi Y. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araca, yol güzergahındaki bir evden kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Figen Baran Hastanede Yaşamını Yitirdi

Gerçekleştirilen saldırı sırasında araçta yolcu konumunda bulunan Figen Baran ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yaşanan ölüm olayının ardından Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda saldırıyla bağlantısı olduğu belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgu ve işlemleri devam ediyor.