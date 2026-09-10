Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

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Bağlar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 46 parça halinde toplam 14 kilo 420 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA