Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Bağlar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 46 parça halinde toplam 14 kilo 420 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA