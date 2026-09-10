Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisindeki 60 bin metrekarelik alanda 150 firmanın katıldığı fuarda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar çeşitli ürünler katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, "Yenilikleri keşfet" temasıyla 9. kez gerçekleştirilen organizasyonun üreticiye bereket, sektöre ivme, kente ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Etkinliğin bir fuarın ötesinde toprağın akılla, doğanın tasarımla, genç enerjinin tecrübeyle buluştuğu ortak bir platform olduğunu belirten Polat, "Süs bitkileri sektörü bizler için toprağa dikilen bir çiçekten, bahçeleri süsleyen bir fidandan ibaret değildir. Bu sektör yüksek katma değerdir, alın teridir, kırsal kalkınmanın dinamosudur. En önemlisi de 500 bin ailemizin aşıdır, işidir, geleceğidir. Bugün Türkiye'de 6 bin 500 hektarlık alanda yılda yaklaşık 2 milyar adetlik devasa bir üretim gücüne ulaştık. Üreticimizin gayreti ve sektörümüzün dinamizmi sayesinde 2025'te ihracatımızı 160 milyon dolar seviyesine çıkararak net ihracatçı konumumuzu güçlendirdik." diye konuştu.

Polat, dünyada 30 milyar doları bulan dev bir süs bitkileri pazarı bulunduğunu, Türkiye'nin bu pazardan binde 5'lik pay aldığını anlatarak, Amerika'dan Avrupa'nın ortasına kadar lojistik gücü, soğuk zincir altyapısını ve ürün kalitesini artırarak Türk imzasının dünya pazarlarına çok daha güçlü şekilde atılacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak toprağı, suyu, ormanı ve biyoçeşitliliği tek bir ekosistemin ayrılmaz parçaları olarak gördüklerini vurgulayan Polat, "Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 136 fidanlıkta yıllık 500 milyon fidan üretim kapasitesine sahibiz. Bu türlerin bir kısmı süs ve peyzaj bitkilerinden oluşmaktadır. 1100'den fazla türden yetiştirdiğimiz her bir fidan daha dirençli ormanlar, daha yaşanabilir şehirler, güçlenen ekosistemler ve gelecek nesillere bırakılacak daha yeşil bir Türkiye demektir. İklim krizinin kapımızı çaldığı bu dönemde doğru türü doğru yerde kullanmak ve kuraklığa dayanıklı türlerle şehirlerimizin altyapısını kurmak zorundayız. Geleceğimizi üretim miktarıyla değil, kalite, AR-GE, inovasyon ve sürdürülebilirlik temelinde inşa etmeye mecburuz." diye konuştu.