Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 59 M 7267 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan minibüs, çarpmanın şiddetiyle yan yattı.

Kazada araç içerisinde bulunan yolculardan 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla hızla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Öte yandan, minibüsün aydınlatma direğine çarpıp yan yattığı o korkunç kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA