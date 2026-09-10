Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın Lodumlu Kampüsü'nde Türkiye ile Çin arasında defne yaprağı ihracatına yönelik düzenlenen protokol imza törenine katıldı. Törenin ardından tarım diplomasisi ve uluslararası iş birliklerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz ekim ayında Çin’e gerçekleştirdikleri ziyarette badem başta olmak üzere çeşitli ürünler için adımlar attıklarını hatırlatan Yumaklı, ülkenin katma değerli öncü ürünlerinden defne yaprağı için Çin heyetiyle resmi protokollerin imzalandığını açıkladı. Yıllık yaklaşık 60 milyon dolarlık bir ihracat hacmine sahip olduklarını belirten Yumaklı, Çin pazarının Türk tarım ürünleri için büyük bir paya sahip olacağını vurguladı.

Yakın dönemde kanatlı eti konusunda da müjdeli haberler vermeye hazırlanıldığını söyleyen Yumaklı, su ürünleri ve teknoloji transferi dahil olmak üzere ikili ilişkilerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Ekim Dönemi Öncesi Rusya İle Kritik Gübre Anlaşması

Tarımda yeni üretim sezonunun başlayacağı ekim ayı öncesinde tarımsal girdilerle ilgili hazırlıkların çok önceden başlatıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin önemli tedarikçilerinden biri olan Rusya ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını müjdeledi.

Gübre tedariki konusunda atılan imzaların içeriğine dair detayları paylaşan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ülkeler arasındaki anlaşmalar, içeride ihtiyaç duyduğumuz ve üretmediğimiz, üretemediğimiz gübrelerin teminiyle alakalı ülke garantilerini içeriyor. Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatıyla ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde. Herhangi bir şekilde girdilerde bir sıkıntı yaşanmamasını sağlamaya gayret ediyoruz." Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

Hasat sezonunun sonuna yaklaşıldığı bu dönemde yeni dönemin planlamasını titizlikle yaptıklarını belirten Yumaklı, çiftçilerin üretim sürecinde herhangi bir girdi sorunu yaşamaması için tedarikçi ülkelerle çalışmaların kesintisiz devam edeceğini sözlerine ekledi.