Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, denizlerin ve okyanusların iklim krizi karşısındaki kritik rolüne dikkat çekmek amacıyla Trabzon'da düzenlenen üst düzey oturumda dünya ortaklarına seslendi.

Türkiye’nin deniz koruma ve mavi ekonomi alanındaki başarılı uygulamalarına vurgu yapan Bakan Kurum, bu tecrübenin küresel ölçekte paylaşılmasının önemine işaret etti.

"Avustralya ve Pasifik Ada Devletleri Başta Olmak Üzere İş Birliğine Hazırız"

Oturumdaki konuşmasında uluslararası iş birliğinin altını çizen Bakan Kurum, başta Avustralya ve Pasifik Ada Devletleri olmak üzere tüm ülkelerle ortak adımlar atmaya hazır olduklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak, denizlerimizin korunması konusunda edindiğimiz tecrübeyi ve başarılı uygulamalarımızı paylaşmaya hazırız. Başta Avustralya ve Pasifik Ada Devletleri olmak üzere, önceliklerini bilerek; tüm ortaklarımızla iş birliğimizi güçlendirmek ve başarılı uygulamaları birlikte yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu vizyonu hayata geçirmek, okyanuslarımızı ve denizlerimizi korumak için somut adımlar atmak üzere hepinizle birlikte çalışacağız." "Peter Pan" Teknesiyle Kaçarken Yakalanan 10 FETÖ Şüphelisi Adliyede! İçeriği Görüntüle

Karadeniz Vurgusu: "Rotamız Temiz Denizler ve Dirençli Kıyılardır"

Konuşmasında Karadeniz’in karakteristik yapısından ilham alarak birlik ve kararlılık mesajı veren Kurum, insanlığın ortak çevre vizyonunu şu sözlerle özetledi: