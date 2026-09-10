Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir nakliye firmasına operasyon düzenlendi.

Ekiplerin adreste gerçekleştirdiği aramalarda, park halinde bulunan bir tırın dorsesine gizlenmiş variller içerisinde toplam 9 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyonun ardından kaçak akaryakıta el konulurken, olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.E.A. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.