Yaz aylarında fiziksel aktivitelerimiz yoğunlaşıyor ve açık havada daha fazla zaman geçiriyoruz. Ancak, bu artan hareketlilik, özellikle diz eklemini etkileyen bazı ciddi yaralanmalara davetiye çıkarabiliyor.

Isınmadan yapılan sportif faaliyetler, dengesiz ya da sert zeminlerde koşmak ve ani yön değiştirmeler, özellikle menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ kopmaları ile diz kapağı çıkıkları gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nezih Ziroğlu, bu tür yaralanmaların sadece profesyonel sporcularda değil, sporla hobi düzeyinde ilgilenen ve tatil sırasında aktif hareket eden bireylerde de yaygın olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Bu nedenle dizde ani gelişen ağrı, şişlik, takılma veya boşalma hissi gibi belirtiler ciddiye alınmalı ve gecikmeden ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Doç Dr. Zırhoğlu, tedavinin kişinin yaşı, aktivite düzeyi ve yaralanmanın şiddetine göre planlandığını anlattı. Doç. Dr. Nezih Ziroğlu, “Cerrahi girişim gerektiren durumlar günümüzde artroskopik, yani kapalı yöntemlerle başarıyla yapılabilmektedir” dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nezih Ziroğlu, menisküs yırtıklarında erken tanı ve tedavinin dokunun korunması açısından kritik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, “Hafif yırtıklarda fizik tedavi ve istirahat yeterli olurken, ciddi yırtıklarda artroskopik cerrahi tercih edilir” bilgisini veriyor.

Dizin stabilitesini sağlayan temel yapılardan biri olan ön çapraz bağ ani duruşlar, yön değişimleri veya travmalar sonucu kopabildiğini belirten Dr. Zırhlıoğlu, erken müdahaleyle, oluşabilecek menisküs ve kıkırdak hasarlarının önüne geçilebildiğini söyledi.

Tıbbi dilde patella olarak adlandırılan diz kapağının yuvasından kayarak dışa doğru çıkmasının diz kapağı yani patella çıkığı olarak ifade edildiğini vurgulayan Zırhlıoğlu, ilk çıkıklarda dizlik, istirahat ve fizik tedavinin uygulanabildiğini söyledi.

Zırhlıoğlu, diz yaralanmalarını önlemek için 6 önemli kuralı ise şöyle sıraladı:

Spor öncesinde, kaslarınızı ısıtacak şekilde esneme ve ısınma egzersizleri yapın.

Düzenli egzersiz yaparak kas gücünüzü artırın.

Aşırı kilonuz varsa diz ekleminizi korumak adına kilo kontrolü sağlayın.

Düzgün tabanlı ve yapacağınız sporun türüne uygun ayakkabılar tercih edin.

Zeminin özelliklerine göre hareket edin; kaygan ve eğimli alanlarda ani manevralardan kaçının.

Herhangi bir ağrı, takılma, boşalma hissi veya şişlik oluşmuşsa spora ara verip, ortopedi uzmanına başvurun.