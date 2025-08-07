Kahramanmaraş Fuar Alanı’nda açtıkları stantla dikkat çeken bir aile, kalabalığın arasından yürekleri titreten bir çağrıda bulundu. Kas erimesi olarak bilinen ve çocukluk çağında ilerleyen genetik bir rahatsızlık olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastalığıyla mücadele eden iki evlatları Bayram ve Salman için yardım isteyen aile, duyarlı vatandaşlara seslendi: “Evlatlarımızın yaşaması için desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen sesimizi duyun.”

Henüz hayatlarının baharındaki Bayram ve Salman kardeşler, yaşama sıkı sıkıya tutunmaya çalışıyor. Ancak DMD hastalığı, günden güne kaslarını eritiyor; yürümeyi, konuşmayı, hatta nefes almayı dahi zorlaştırıyor. Ailenin tek arzusu; çocuklarının sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam edebilmesi... Fakat bu umut, yüksek tedavi ve bakım masrafları karşısında her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

Fizik tedavi, özel ilaçlar, tekerlekli sandalye, tıbbi cihazlar ve günlük yaşam destekleri… Hepsi birer mali yük, ama aynı zamanda yaşama tutunmak için birer hayati ihtiyaç. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden anne ve baba, artık bu yükü tek başlarına taşıyamadıklarını söylüyor.

Kahramanmaraş Fuarı’nda açtıkları stantta vatandaşlarla birebir görüşen aile, hem farkındalık yaratıyor hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelecek desteklerle çocuklarına umut olmaya çalışıyor.

“Her yardım bir nefes, her destek bir adım… Bayram ve Salman’ın yarınlarına ışık olalım” diyen aile, gözyaşları içinde yetkililere ve hayırseverlere sesleniyor.

Bu yardım çağrısı, sadece iki çocuğun değil, insanlığın vicdanına yapılmış bir çağrı. Unutmayalım; küçük bir destek, büyük bir hayat kurtarabilir.