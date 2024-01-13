Türkiye’de eğitimin lideri olmayı sürdüren Doğa Koleji’nde bursluluk sınav heyecanı yaşandı

Eğitim alanında uyguladığı birbirinden farklı ve başarılı uygulamalarla adından sıkça söz ettiren Doğa Koleji, yaptığı bursluluk sınavlarıyla temelleri sağlamlaştırıyor. Bu sınavlar sayesinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyen öğrenciler üç aşamalı olarak gerçekleştirilen sistemle daha rahat bir sınav hazırlık süreci geçiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Doğa Koleji Müdür Yardımcısı İlhan Gürel, Yoğun ilgiden dolayı velilere ve öğrencilere teşekkür ettiğini bildirdi.