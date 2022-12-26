Türkiye’de Eğitimin Lideri Olmayı Sürdüren Doğa Koleji, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bursluluk Sınav Takvimini Açıkladı.

Doğa Koleji Kampüsünde Gerçekleşecek Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Amaçlandığı Bursluluk Sınavı’na 4. Sınıftan 11. Sınıfa Kadar Tüm Öğrenciler Başvurabilecek.

Her Yıl Binlerce Öğrencinin Hem Kendini Denediği Hem De Yüzde 100’e Varan Burs Oranları İçin Yarıştığı Sınav, Tüm Türkiye’deki Doğa Koleji Kampüslerinde Eş Zamanlı Olarak Düzenlenecek.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüs Müdürü Meliha Kekilli Tüm Öğrenciler İçin Fırsat Eşitliği Sağlamayı Amaçladıklarını İfade Etti.