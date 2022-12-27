Doğa Vip Koleji İle Birlikte Sınav Grubu Olan 11. Ve 12. Sınıflara Özel Eğitimler Veriliyor.

Birebir Ders Anlatımları Ve Soru Çözümleriyle Doğa Vip Kolejinde Geleceğe Daha Emin Adımlarla Yürüyen Öğrenciler Üç Aşamalı Olarak Gerçekleştirilen Sistemle Daha Rahat Bir Sınav Hazırlık Süreci Geçiriyor.

Birbirinden Özel Sınıflarda Az Sayıda Kontenjanlar Ve Alanında Uzman Öğretmenlerden Ders Alan Öğrenciler Hem Kendilerini Özel Hissediyor Hem de Bilgiye Daha Kolay Ulaşmanın Keyfini Yaşıyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Doğa Vip Koleji Müdür Yardımcısı Ömer Arslan Bu Zorlu Süreçte Öğrencilere Yardımcı Olmak Adına Büyük Gayret Sarf Ettiklerini Dile Getirdi.