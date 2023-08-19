Kent Merkezine 36 Kilometre Uzaklıktaki, Türkiye'nin 39'uncu Tabiat Parkı İlan Edilen Yavşan Yaylası, 3 Bin 480 Dekarlık Büyüklüğüyle Dikkati Çekiyor.

Bölgede 67 Familyaya Ve 287 Cinse Dağılmış 529 Tür Ve Tür Altı Seviyede Bitki Çeşitliliği Bulunuyor. Bunların 65'i İse Kayıtlarda Endemik Olarak Yer Alıyor. Bilim Dünyasını İlgilendiren Bu Yönünün Yanında Yayla, Doğa Tutkunlarının İlgisini Çekiyor.

Özellikle Hafta Sonları Doğa Turlarının Uğrak Mekanı Olan Yaylaya Gelenler, Soğuk Suyu, Serin Havası Ve Kuş Sesleriyle Buranın Güzelliklerini Doyasıya Yaşıyor.

Doğa Tutkunu Ömer Furkan Yakar’ın Drone Kamerasına Yansıyan O Özel Anlar İzleyenleri Adeta Büyüledi.