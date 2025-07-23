Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde, ebeveynlerin en çok merak ettiği konuların başında çocukların nasıl giydirilmesi gerektiği geliyor. Uzmanlar; güneşin yakıcı etkisi, yüksek nem oranı ve çocukların enerjik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, doğru kıyafet seçiminin çocuk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Nevva markasının kurucusu Sema Bozkurt, yaz aylarında çocuklara alınacak kıyafetlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Bozkurt, “Anneler kıyafet alırken özellikle kumaşın yüzde yüz pamuk olmasına, rahat kalıplardan seçilmesine dikkat etmeli. Terletmeyen, nefes alabilen kumaşlar yaz sıcaklarında çocuklar için olmazsa olmaz” dedi.

Özellikle sıfır-altı ay arası bebeklerde kumaş tercihi daha da önemli hâle geliyor. Bu yaş grubunda yüzde yüz pamuklu ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, “Yazın doğan bebekler için yanlış kumaş seçimi pişik gibi cilt sorunlarına yol açabilir. Pamuklu ürünler terletmediği için bu riskleri de ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

Yaz aylarında yapılan kıyafet seçimleri sadece konfor değil, çocukların sağlığı açısından da belirleyici rol oynuyor.