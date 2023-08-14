Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Doğu Karadeniz'den yılın 7 ayında 14 bin 107 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 91 milyon 428 bin 514 dolar döviz girdisi sağlandığını belirten Kobya, Türk somonu ihracatının 6 bin 477 ton karşılığı 46 milyon 461 bin 751 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 118, değerde de yüzde 97 arttığını kaydetti.

Kobya, Doğu Karadeniz'den bu dönem 17 ülkeye Türk somonu satıldığını aktararak, "Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 68 milyon 155 bin 349, Vietnam'a 14 milyon 262 bin 633, Beyaz Rusya'ya da 4 milyon 394 bin 379 dolarlık Türk somonu satıldı." dedi.

Türk somonuna ilginin yurt dışı piyasalarda giderek arttığına dikkati çeken Kobya, Endonezya, Malezya, Almanya, Fransa, Katar ve İsrail'e de ihracat yapıldığını ifade etti.

Kobya, ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini, bu kapsamda pazar ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türk somonu ihracatının her geçen gün katlanarak arttığını belirten Kobya, "Türk somonu önemli bir ihraç ürünümüz. Yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.