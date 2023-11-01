Adana'da garip bir hırsızlık olayı yaşandı

Yüreğir ilçesinde 24 Ekim günü doğum günü olan 18 yaşındaki Abdulkadir Y., arkadaşı Ö.Ü. ile parkta oturup kutlama yapmak istedi.

Paraları olmadığı için pasta alamayan ikili, telefon çalmaya karar verdi.

Ara sokaklarda elektrikli bisikleti süren Ö.Ü., elinde cep telefonu olan Özcan A.'nın yanına yanaştı.

Yolcu konumdaki Abdulkadir Y. ise telefonu kapkaç yöntemiyle kaçtı. Şüpheliler elektrikli bisikletle kaçarak izlerini kaybettirdi.

400 kamera izlendikten sonra yakalandı

Telefonu çalınan vatandaş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yaklaşık 400 tane kamera inceleyen polis, şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Şüpheliler evlerinde yakalandı.

"Pasta alacak paramız yoktu"

Abdülkadir Y. emniyetteki ifadesinde, ”Parkta otururken doğum günü için kutlama yapmak istedik. Pasta alacak paramız olmadığı için kapkaç yapmaya karar verdik.” dedi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheliler Abdulkadir Y. tutuklanırken Ö.Ü. savcılıktan serbest kaldı.