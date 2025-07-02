Kahramanmaraş’ta sağlık alanında adından söz ettiren HG Hospital, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Hanifi Dağoğlu ve ekibi, doğuştan çoklu organ bozukluğu bulunan 3 aylık bir bebeği başarılı bir ameliyatla hayata bağladı.

Bebeğin doğuştan burun delikleri bulunmazken, bir gözü gelişmemiş, bir kolu ve omzu da doğuştan yoktu. Ayrıca kalp ve iç organlarında ciddi anomaliler tespit edildi. Nefes almasını sağlamak amacıyla yapılan burun açma operasyonu, yüksek anestezi riski taşımasına rağmen başarılı şekilde tamamlandı.

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Mehmet Hanifi Dağoğlu, “Anestezi ekibimizle birlikte oldukça zorlu bir süreci titizlikle yönettik. Şu an hastamızın genel durumu iyi ve takip altında” şeklinde konuştu.

Bebeğin babası Muhammet Yıldırım ise yaşadıkları süreci şu sözlerle aktardı: “Birçok hastaneye gittik ancak ihtiyacımız olan uzmanlıklar tek çatı altında yoktu. HG Hospital’da çocuğumuzun sağlığına kavuşması bizim için büyük bir umut oldu. Başta doktorumuz olmak üzere tüm sağlık ekibine teşekkür ediyoruz.”

HG Hospital, gerçekleştirdiği bu özel ameliyatla hem tıbbi hem insani açıdan örnek teşkil eden bir başarıya daha imza atmış oldu.