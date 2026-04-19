Kahramanmaraş’ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser, sıra dışı göz yapısıyla görenlerin dikkatini çekiyor.

6 kardeşli bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Eser, doğuştan sahip olduğu farklı göz renkleriyle çevresinde tanınan isimlerden biri haline geldi. Sol gözünde kahverengi ve yeşil tonlarını bir arada taşıyan Eser’in sağ gözü ise mavi renkte.

Nadir görülen bu göz yapısı nedeniyle çocukluk yıllarından bu yana insanların ilgisini çektiğini belirten Mehmet Eser, zaman zaman şaşkın bakışlarla karşılaştığını ifade ediyor.

Yaşadığı mahallede dikkat çeken Eser, sahip olduğu bu farklılığın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söylüyor.