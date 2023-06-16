Samsun'un Terme ilçesinin Bafracalı Mahallesi'nde dün akşam akrabalar arasında husumet yüzünden çıkan kavga, karşılıklı silahlı çatışmaya döndü.

Av tüfeklerinin ateşlenmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar ve yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar taşkınlık yaptı. Yaralılar ve yakınları acil servisi birbirine katarken, hastanenin müşahede alanındaki eşyalar ve sedyelere zarar verdiler.

Yaralılar ve yakınlarının hastane personellerine zor anlar yaşattığı olaya, polisin müdahalede bulundu.

Doktora saldırdılar: Yaraladılar

Yaralılardan Nazlıbey E., Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Ekrem Ekrem Kayaalp’e saldırarak yaraladı.

Yaralı doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Vali Dağlı: Yakından takipçisi olacağım

Doktora saldırma olayıyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Çarşamba Devlet Hastanemizde görevli doktorumuz Ekrem Kayaalp’e yapılan saldırıyı kınıyor, kıymetli doktorumuza acil şifalar diliyor, tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.



