Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlı merkezinde Seracettin D., muayene olmak için aile sağlığı merkezindeki Doktor Can Cevher Gürler'e geldi.

DOKTOR İLE TARTIŞTI, ELEKTRİKLİ ÇAYDANLIKLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Seracettin D., muayene sırasında Doktor Gürler ile tartışmaya başladı. Ardından Seracettin D., doktoru elektrikli çaydanlık da kullanarak öldüresiyle darbedip olay yerinden kaçtı.

DOKTOR, HASTANEYE KALDIRILDI

Başından aldığı darbelerle yaralanan Doktor Gürler, aile sağlığı merkezindeki diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Doktor Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Doktorun yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan kısa süre sonra Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu şüpheli Seracettin D.'yi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.