Kahramanmaraş’ta kış hazırlıklarının vazgeçilmezlerinden dolmalık kuruluklarda sezon açıldı. Tezgâhlardaki yerini alan patlıcan, biber ve kabak kurulukları, mutfaklarda kışa hazırlık telaşını başlattı.

Üretimin bol olması ve havaların elverişli geçmesiyle birlikte kuruluk çeşitleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kış aylarında sofraları süsleyecek dolma ve sarmalar için alışverişler başladı.

Kuruluk satıcıları, sezonun hareketli geçtiğini ve önümüzdeki günlerde talebin daha da artmasını beklediklerini belirtiyor. Kahramanmaraş’ın geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez parçası olan dolmalık kuruluklar, bu yıl da sofralara lezzet katmaya hazırlanıyor.