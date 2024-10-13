Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atacak ürünler kullanan firmaları tek tek ifşa ediyor.

Ürünlerinde hile ve tağşiş yapan birçok firmanın et ürünlerinde, domuz, eşek ve at etlerine rastlanıldı.

Dini yönden olduğu kadar sağlık içinde birçok olumsuz yönleri bulunan bu etleri, dana, kuzu ve tavuk etinden ayırt edebilmenin birçok yolu bulunuyor.

HİLELİ ETLERİN ZARARLARI

Domuz ve at eti, birçok kültürde çokça tüketilmesine rağmen birçok sakıncalı yanı bulunmaktadır.

Özellikle dana ve tavuk eti gibi ürünlerle karıştırıldığında sağlık için ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

Domuz eti, müslümanların yemesinin helal kılınmadığı bir et türüdür. Domuz etinin en zararlı tarafı ise, parazit oluşumuna yol açabilmesi ve böylelikle hastalık riskini artırmasıdır.

Ayrıca domuz etinin içeriğindeki yüksek yağ yağ içeriği kardiyovasküler sorunlara yol açabilir.

Eşek ve at eti, birçok toplumda domuz etine göre daha sağlıklı bir seçenek olarak görülmektedir. Ancak hijyenik olmayan koşullarda işlenmeleri nedeniyle birçok sağlık problemlerine yol açmaktadırlar.

RENK FARKLARI

Domuz eti genellikle pembe veya açık kırmızı renkte olup, yağlı ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Yağ damarları (marbling) belirgindir.

Eşek ve at eti daha koyu renkte ve lifli bir yapıya sahiptir. Dikkatli bir gözle doku farkları gözlemlenebilir.

At etinin yağı bayağı sarı ve parlaktır. Ama buna paralel yine çok yağlı sığır ve dana etleri de sarı renk alabilir.

KOKU FARKLARI

Domuz eti belirgin ve bazen rahatsız edici bir koku yayabilir. Pişirilirken kendine özgü bir kokusu oluşur. Bu koku, diğer et türlerinden farklıdır.

Eşek ve at etinin kokusu daha hafif olabilir. Genellikle hafif, tatlımsı ve temiz bir kokuya sahiptir. Bu koku, etin tazeliğine bağlı olarak daha belirgin olabilir.

TAT FARKLARI

Domuz etinin tadı, danaya göre daha yağlıdır ve bu nedenle aşırı yumuşaklık söz konusudur. Ayrıca domuz etinin kendinden tuzlu bir yapısı bulunmaktadır.

Domuz etinin en ayırt edici özelliği ise pişirildiğinde karamelize olabilmesidir.

At eti ise sıkı ve lifli yapısı gereği daha serttir. Pişirme süresi dana etine göre çok daha uzun sürmektedir.

ALIŞVERİŞ YERİNİN ÖNEMİ

Her ne kadar küçük farklar kendini ele verse de, bazen bu etleri birbirinden ayırt edebilmek imkansız olabilir.

Et alışverişi yapıldığında, piyasa değerinin altında satan iş yerlerine daima şüpheyle yaklaşılmalıdır.

Renk, koku ve tat bakımından dana eti ve tavuk etinden farklı gördüğünüz bir ürünü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 'Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebilirsiniz.