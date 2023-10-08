Türkoğlu ilçesine bağlı Kelibişler Mahallesi kırsalında, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Prof. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam eden kazı çalışmalarının bu yılki kısmı da tamamlandı.

Kazılardan elde edilen veriler ışığında bölgede çalışmaları devam eden arkeopark projesi kapsamında inşa edilen yapıları görme şansı bulan ziyaretçiler, yaklaşık 8 bin yıl önce Domuztepe'de ne tür mimarinin olduğunu daha net algılayabilecek.

Prof. Dr. Halil Tekin, kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgenin depremlerin tam merkezinde kaldığını, kazı evlerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da bölgede her yıl yeni buluntuların gün yüzüne çıktığını söyledi.

