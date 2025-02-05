Trump, Gazze’nin tamamen yıkıldığını itiraf ederken, Gazze’yi devralacaklarını ve “oraya sahip olacaklarını” söyleyerek, ABD’nin bölgeyi kontrol altına alacağını ve burada büyük değişiklikler yapacağını iddia etti.

Öte yandan Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile onunla görüşen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterisi düzenledi.

Birçok sivil toplum örgütünden yüzlerce kişinin katıldığı ve Filistin bayraklarının sallandığı gösteride, "Özgür Filistin”, "Soykırım başbakanı" ve “Bir savaş suçlusuna ev sahipliği yapmayı bırakın" şeklinde sloganlar atıldı.