Güney Asya ülkesi Tayland'da bir kişi, sokak satıcısından dondurma aldı.

Ancak paketi açtığında dondurmasının içinde yılan kalıntıları ile karşılaştı.

"ŞİRİN GÖZLÜ YILAN, DAHA ÖLMEDİN Mİ?"

Dondurmanın içinde siyah ve sarı renkte olarak görülen yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum" dedi.

Uzmanlar, dondurmanın içinde görülen yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "altın ağaç yılanı" olduğunu tespit etti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı genç adama şans dilerken, bir diğer grup ise hijyen ve üretim şartlarını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu.

Tayland basının ulaştığı genç adam, olay sonrası dondurmayı aldığı satıcıya götürerek iade ettiğini belirtti.