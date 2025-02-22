Bakan Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 31 ilde operasyonların düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonda yakalananlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören, örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiğini belirtti.