Onikişubat ilçesi döngel mahallesinde hizmete açılan döngel life bungalov hotel ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

Hobbit, glamping ve bungalovlardan oluşan 3 farklı konseptteki evlerin yanı sıra Kahramanmaraş’ta lezzetleriyle ün salan sarayaltı restoran döngel life’ta hizmete başladı.

Kahramanmaraş’ın gözde mekânlarından biri haline gelmesi beklenen tesisin açılış programı gerçekleştirildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta sevilen müzik grubu retrobüs en sevilen şarkıları misafirler için seslendirdi.

döngel life bungalov hotel hakkında açıklamalarda bulunan işletme ortaklarından metin orhan, güzel bir yaşam alanı oluşturduklarını belirtti.

Amaçlarının Kahramanmaraş’ı turizm kenti haline getirmek olduğunu söyleyen işletme ortaklarından kâmil küpelikılıç, “elimizden geleni layıkıyla yapmaya çalışacağız” dedi.

İşletme ortaklarından Ramazan göz ise “tüm halkımızı tesisimizde davet ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

döngel life’ta hizmet vermeye başlayan sarayaltı restoran işletme sahibi Ahmet nail polat ise misafirlerimiz geldiğinde doğanın farkını lezzetlerimizde fark edecekler. Diye konuştu.

