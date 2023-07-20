Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kayıt ve bilgilendirme amaçlı hizmete sunulan Dönüşüm Ofisi, Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde hizmet vermeye başladı.



Deprem sonrası hak sahibi vatandaşların konutlarını yerinde dönüştürmeleri adına başlatılan dönüşüm projesi hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen proje kapsamında depremden etkilenen bölgelerde Yerinde Dönüşüm Ofisleri açıldı. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Yerinde Dönüşüm Ofisi de Kamu Külliyesi’nde hizmete başladı.

Vatandaşlara yerinde dönüşüm ile ilgili bilgiler veren ofis, ön başvurulara da başladı.