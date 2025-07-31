Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren HG Hospital’da gerçekleştirilen başarılı operasyonla, iki yıldır safra yollarındaki taşlar nedeniyle defalarca işlem gören Sibel Uçarkuş sağlığına kavuştu. Daha önce dört kez ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi) işlemi geçiren ve dış merkezlerde taşlarının tamamen alınamaması nedeniyle şikayetleri süren hasta, nihayet çözümü Kahramanmaraş’ta buldu.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu tarafından yürütülen tedavi sürecinde hastaya iki aşamalı bir plan uygulandı. Doç. Dr. Muhammedoğlu, hastalığın tekrarlama ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirterek, “Kolodokolitiazis tekrarlama riski olan bir hastalıktır, ancak bu vakada yüzde 99 tekrar etmesini beklemiyoruz,” dedi.

Operasyon sonrası duygularını paylaşan Sibel Uçarkuş ise, “İki senedir çok çektim. Dört kez ERCP oldum. Çok sıkıntılar yaşadım. Bahtiyar Hocamla tanışmak benim için büyük bir şans oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.