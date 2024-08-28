Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründeki önde gelen firmalarından DOSX, Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluştu.

Yıllardır tekstil sektöründe hizmet veren ve bölgenin güvenilir markalarından biri olan DOSX, fuarda kurduğu standında ürünlerini ve hizmetlerini tanıtarak büyük ilgi görüyor.

Tekstil alanında geniş bir ürün yelpazesi sunan DOSX, fuar ziyaretçilerine kumaş çeşitlerinden ev tekstiline kadar pek çok ürününü sergiliyor.

DOSX standını ziyaret edenler, firmanın kalite ve yenilik anlayışını yansıtan ürünleri yakından inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi alma fırsatı buluyor.

Fuara katılımdan memnun olduklarını belirten DOSX yetkilileri, Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründeki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kahramanmaraş’ın geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da tekstil sektöründeki firmaların yanı sıra çok sayıda katılımcıya ev sahipliği yaparken, DOSX gibi sektör liderleri fuara ayrı bir renk katıyor.