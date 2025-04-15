Kahramanmaraş, Türkoğlu - Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duyarlı bir davranış sergileyerek Down sendromlu ve çölyak hastası olan 17 yaşındaki Murat Bolat'a unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Türkoğlu ilçe merkezinde ikamet eden anne Selma Bolat, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek oğlu Murat'ın polisleri çok sevdiğini ve 15 Nisan'ın doğum günü olduğunu belirtti. Annenin bu anlamlı paylaşımı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, özel çocuk Murat'ı ikametinde ziyaret etti.

Ziyarette Murat'a çeşitli hediyeler takdim eden polis ekipleri, onun doğum gününü coşkuyla kutladı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Murat'ın sevinci görülmeye değerdi. Anne Selma Bolat da bu anlamlı jestlerinden dolayı Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti.

Bu anlamlı ziyaret aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve dayanışma örneği sergilediğini de gözler önüne serdi.