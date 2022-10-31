Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Dries Mertens, son dönemde skora katkı anlamında olmasa da oyun içerisindeki performansıyla taraftarın beğenisini kazanıyor.

Sezon başında bedelsiz şekilde transfer edilen Mertens'e Japon kulübü Vissel Kobe'nin talip olduğu öğrenildi.

En erken sezon sonu gidebilir

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı oyuncunun bu teklifi değerlendirmeye almak istediği öğrenilirken, sarı-kırmızılıların en erken sezon sonunda gitmesine izin vereceği de gelen haberler arasında.

35 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 maçta 1 gol kaydetti.