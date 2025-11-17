Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Bakan Yumaklı’nın paylaştığı bilgiye göre DSİ, birçok farklı branşta alım gerçekleştirecek. Paylaşılan grafikte yer alan dağılım şu şekilde:

Noter Kurasıyla Alınacak 1305 Personel

  • 210 Usta Yardımcısı

  • 154 Aşçı Yardımcısı

  • 154 Şoför

  • 140 Düz İşçi

  • 116 Bakımcı – Yağcı

  • 105 Sürveyan

  • 69 Sondaj İşçisi

  • 66 Treyler Operatör Yardımcısı

  • 64 Laborant Yardımcısı

  • 59 Teknisyen

  • 58 Topoğraf

  • 44 Bekçi

  • 19 Su Dağıtım Teknisyeni

  • 15 Akaryakıtçı

  • 13 Hidrolog Yardımcısı

  • 7 Jeofizik Teknisyeni

  • 5 Alet Operatörü

  • 2 Teknik Ressam

  • 2 Pompaj İstasyonu Operatörü

  • 1 Döşemeci Yardımcısı

  • 1 Fotoğrafçı

  • 1 Kompresör Operatörü

Sınavla Alınacak 84 Operatör

  • Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla 84 operatör alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

DSİ’nin 1389 personel alımına ilişkin:

  • Başvuru tarihleri

  • Şartlar

  • Resmî duyuru

henüz yayımlanmadı. DSİ'nin ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru takvimi netleşecek. Açıklama geldiğinde detaylı bilgilendirme yapılacak.

Bakan Yumaklı’dan Açıklama

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak çalışma arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun.”