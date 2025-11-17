Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Bakan Yumaklı’nın paylaştığı bilgiye göre DSİ, birçok farklı branşta alım gerçekleştirecek. Paylaşılan grafikte yer alan dağılım şu şekilde:

Noter Kurasıyla Alınacak 1305 Personel

210 Usta Yardımcısı

154 Aşçı Yardımcısı

154 Şoför

140 Düz İşçi

116 Bakımcı – Yağcı

105 Sürveyan

69 Sondaj İşçisi

66 Treyler Operatör Yardımcısı

64 Laborant Yardımcısı

59 Teknisyen

58 Topoğraf

44 Bekçi

19 Su Dağıtım Teknisyeni

15 Akaryakıtçı

13 Hidrolog Yardımcısı

7 Jeofizik Teknisyeni

5 Alet Operatörü

2 Pompaj İstasyonu Operatörü

1 Döşemeci Yardımcısı

1 Fotoğrafçı

1 Kompresör Operatörü

Sınavla Alınacak 84 Operatör

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla 84 operatör alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

DSİ’nin 1389 personel alımına ilişkin:

Başvuru tarihleri

Şartlar

Resmî duyuru

henüz yayımlanmadı. DSİ'nin ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru takvimi netleşecek. Açıklama geldiğinde detaylı bilgilendirme yapılacak.

Bakan Yumaklı’dan Açıklama

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: