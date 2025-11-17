Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Bakan Yumaklı’nın paylaştığı bilgiye göre DSİ, birçok farklı branşta alım gerçekleştirecek. Paylaşılan grafikte yer alan dağılım şu şekilde:
Noter Kurasıyla Alınacak 1305 Personel
-
210 Usta Yardımcısı
-
154 Aşçı Yardımcısı
-
154 Şoför
-
140 Düz İşçi
-
116 Bakımcı – Yağcı
-
105 Sürveyan
-
69 Sondaj İşçisi
-
66 Treyler Operatör Yardımcısı
-
64 Laborant Yardımcısı
-
59 Teknisyen
-
58 Topoğraf
-
44 Bekçi
-
19 Su Dağıtım Teknisyeni
-
15 Akaryakıtçı
-
13 Hidrolog Yardımcısı
-
7 Jeofizik Teknisyeni
-
5 Alet Operatörü
-
2 Teknik Ressam
-
2 Pompaj İstasyonu Operatörü
-
1 Döşemeci Yardımcısı
-
1 Fotoğrafçı
-
1 Kompresör Operatörü
Sınavla Alınacak 84 Operatör
-
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla 84 operatör alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular Ne Zaman Başlayacak?
DSİ’nin 1389 personel alımına ilişkin:
-
Başvuru tarihleri
-
Şartlar
-
Resmî duyuru
henüz yayımlanmadı. DSİ'nin ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru takvimi netleşecek. Açıklama geldiğinde detaylı bilgilendirme yapılacak.
Bakan Yumaklı’dan Açıklama
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak çalışma arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun.”