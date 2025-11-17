14 Mayıs 2023 seçimlerine Kahramanmaraş'ta milletvekili adayı olan ve 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak meclise giren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin'in teyzesinin oğlu Necati Gürbüz geçirdiği trafik kazasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Gürbüz'ün kaza esnasında yanında olan Ufuk Can Gürbüz ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gürbüz'ün cenazesi 17 Kasım Pazartesi günü öğle namazına müteakip Andırın Altınyayla Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.