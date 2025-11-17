Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS–sözlü puanlarıyla oluşturulan başarı sıralamalarını 29 Ağustos’ta açıklamış, ardından 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzunu 15 Ekim’de yayımlamıştı.

Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1–5 Eylül tarihleri arasında tamamlanırken, komisyon değerlendirmeleri ise 3 Ekim’e kadar sürdü. Kesinleşen puanlar ile oluşan sıralamalar artık adayların tercih ekranında görüntülenebiliyor.

Öğretmen Ataması Tercihleri 21 Kasım’da Sona Eriyor

Bugün başlayan tercih sürecinde sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar, elektronik ortamda en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Tercih başvuruları 21 Kasım saat 16.00’da sona erecek.

Atama Sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Açıklanacak

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde duyuracak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ardından 19 Ocak 2026’da görevlerine başlayacak.

Öğretmen Atamalarında Yeni Dönem Başlıyor

Bu alım, mevcut sistemle yapılacak son KPSS + sözlü sınav esaslı öğretmen ataması olacak. Bu süreçten sonra sözleşmeli öğretmen istihdamı Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.

Bakan Yusuf Tekin’den Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun.”