Mevlid Kandili, Müslümanlar için sadece Hz. Muhammed'in doğumunu hatırlamayla ilgili bilgilenip, O'nun ahlakını, hayatlarını ve insanlığa aktarılan mesajları yeniden anlama ve hatırlama fırsatı sunuyor. Bu gece, Peygamberimizin yaşamı, sabrı, hoşgörüsü ve merhameti ile ilgili yapılan sohbetler ve dualar, inananların derin bir manevi atmosfere sokuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle camilerde özel programlar sunulurken, tüm Müslümanlara bu kutlu geceyi ibadet, dua ve tefekkürle geçirmek için bir fırsat sunuluyor.

Bizlerde AKSU TV ailesi olarak Mevlid Kandilinizi kutluyoruz.

Editör: Yunus Firdevsoğlu