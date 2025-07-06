Olay, Gölbaşı beldesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda ilerleyen ve gelinin kardeşi Tahir Kardaş'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen vinçle çarpıştı.

Ağır Yaralandı, Hastanede Hayatını Kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tahir Kardaş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı Düğün Kamerasında

Talihsiz kazanın yaşandığı anların, düğün konvoyunu çeken kameraya yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde, konvoyun ilerlediği sırada motosikletin vinçle çarpıştığı anlar yer aldı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, düğün konvoyunda yaşanan acı olay çevredekileri yasa boğdu.