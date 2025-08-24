Ekinözü ilçesinde düzenlenen bir düğün töreni, havaya rastgele ateş açılması sonucu kana bulandı. Olayda 22 yaşındaki bir genç, vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Ekinözü'nün Soysallı Mahallesi'nde gerçekleşti. Düğün eğlencesi sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada D. T. isimli 22 yaşındaki genç, boyun bölgesine isabet eden mermiyle yere yığıldı.

Olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D. T., daha sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Düğünlerde yaşanan bu tür üzücü olaylar, bir kez daha maganda kurşunlarının tehlikesini gözler önüne serdi.