Ziynet eşyaları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2020/240 k. sayılı kararına göre; kadına takılan her türlü ziynet eşyası (çeyrek/yarım/tam altın, bilezik, takı seti vs.) ve para kadına aittir.

Ziynet eşyaları veya düğün takıları arasında erkeğe takılanlardan, kadına özgü olanlar (bilezik, kolye, küpe, yüzük vs.) kadına; diğer ziynetler (çeyrek/yarım/tam altın gibi) ve paralar ise erkeğe aittir.

Konu ile ilgili Aksu Haber’e konuşan avukat Zeynep Kahveci sıklıkla karşılaşılan bu sorun hakkında bilgiler paylaştı.Ziynet eşyaları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2020/240 k. sayılı kararına göre; kadına takılan her türlü ziynet eşyası (çeyrek/yarım/tam altın, bilezik, takı seti vs.) ve para kadına aittir.

Ziynet eşyaları veya düğün takıları arasında erkeğe takılanlardan, kadına özgü olanlar (bilezik, kolye, küpe, yüzük vs.) kadına; diğer ziynetler (çeyrek/yarım/tam altın gibi) ve paralar ise erkeğe aittir.

Konu ile ilgili Aksu Haber’e konuşan avukat Zeynep Kahveci sıklıkla karşılaşılan bu sorun hakkında bilgiler paylaştı.