Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak dükkana daldı.

O sırada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması olması muhtemel bir faciayı önlerken kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

"HERKESTE EHLİYET VAR AMA ARABAYI EHLİYET KULLANMIYOR"

Duruma isyan eden dükkan sahibi Harun Erdem ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Araç ara yoldan çıkıyor. Artık nasıl yola çıkıyorsa ve nasıl bir sürücü tecrübesi varsa gelmiş kolona vurmuş oradan da dükkanıma dalmış. Dış cephe ve camlar kırılırken büyük maddi hasar bıraktı. Genelde ben aracın vurduğu yerde otururum ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor.