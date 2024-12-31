Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazze, Kudüs ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekti. Ayrıca, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen deprem sonrası yaraların sarılması konusunda kararlılıklarını bir kez daha vurguladı.

Başkan Akpınar, mesajında birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Deprem felaketi sonrası milletimizin sergilediği dayanışma ruhu, bizlere birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi bir kez daha hatırlattı. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dulkadiroğlu’muzu yeniden ayağa kaldırmak ve ilçemizi her anlamda daha güçlü bir geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”

Gazze’de yaşanan zulmün son bulması temennisinde bulunan Başkan Akpınar, mesajını şu sözlerle sürdürdü: “Gazze ve Kudüs’te yaşanan zulüm, tüm insanlığın vicdanını sızlatan bir tablo oluşturuyor. Onlar bizim kardeşlerimiz; onların da huzura, tebessüme ve sıcak bir yuvaya ihtiyaçları var. Ancak bugün Kudüs esaret altında, Gazze ise mazlumiyetin simgesi olarak karşımızda duruyor. Bu tablo, İslam dünyasının içinde bulunduğu zilleti gösterirken, ne yazık ki dünya bu zulme kayıtsız kalmaya devam ediyor.”

Yeni yılın tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyen Başkan Akpınar, mesajını şu sözlerle noktaladı: “Korkunç bir hızla uçuruma sürüklenen insanlık, İslam’ın merhametine ve adaletine muhtaçtır. İstikbal İslam’ındır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yeni yılın ümmetimiz ve insanlık için aydınlık günlere vesile olmasını temenni ediyorum.”