AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve partililerle birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarla sohbet etti. İlçesine kazandırdığı projeleri anlatan Başkan Okay, Dulkadiroğlu’nun sorunlarını tek tek çözdüklerini dile getirdi. Vatandaşlarla bir araya gelmeyi önemsediğini ifade eden Başkan Okay, “Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların görüş ve önerileri bizler için kıymetlidir” dedi. Sakarya ve Güneşevler mahallelerini ziyaret eden Başkan Okay, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sorunlar var. Devletimizin gücü, milletimizin iradesiyle bu sorunlarda aşılacaktır. Son günlerde devletimizin yapmış olduğu hamleler dünya gündemine oturmaktadır. Küresel bir sorun haline gelmek üzere olan gıda sorunun çözümü için devletimiz çok önemli bir çalışmaya ev sahipliği yapmıştır. Her alanda devletimiz milletimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik adımlar atarken, yerelde de bizler vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı için gece gündüz çalışmaktayız. İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına var gücümüzle çalışmaktayız. Mahalle toplantılarında vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi önemsiyorum. Bu toplantılarda ortaya konulan görüş ve öneriler bizler için son derece önemlidir. Burada bizleri ağırlayan kıymetli muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”