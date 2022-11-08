Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde park ve bahçelerde devam eden çalışmaları bildirdi. Bu kapsamda ağaç ve bitki budama çalışmalarının yoğunlaştığını ifade eden ekipler, aynı zamanda temizlik çalışmalarının da hassasiyetle yapıldığını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin kış ayları öncesinde bu çalışmaları yoğunlaştırdığına dikkat çekti.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Ekiplerimiz park ve bahçelerde hummalı bir çalışma yapmaktadır.

Yaz aylarının geride kalmasıyla ağaç ve bitkiler genel bir bakıma ihtiyaç duymaktadır.

Ekiplerimiz de bu bakımları büyük bir özenle yapmaktalar. Ağır kış şartları gelmeden

bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yaz aylarında park ve bahçelerimiz en güzel hallerini sergileyecekler.”



