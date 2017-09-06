Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısı, saygı duruşunda bulunulmasından ve istiklal marşının okunmasından sonra başladı. Eski tutanak özetlerinin okunmasıyla devam eden toplantıda gündem maddeleri okunarak oylandı.

Meclis gündeminde ise şu maddeler yer aldı:

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi,

2- Mahalle İdari Sınırlarının görüşülmesi,

3- Araç Alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi,

4- Semt Pazarlarının taşınmasının görüşülmesi,

5- Belediyemize ait Taşınmazların Kiraya verilmesnin görüşülmesi,

6- İmar Plan tadilatlarının görüşülmesi,

7- Dilek ve temenniler.