Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, ilçenin ihtiyaçları, belediye hizmetlerinin yürütülmesi ve yatırım planlamalarına ilişkin gündem maddeleri ele alındı.

Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler tek tek görüşülerek değerlendirildi.

İlçeye yönelik hizmetlerin daha etkin ve planlı şekilde sürdürülmesi amacıyla hazırlanan başlıklar, ilgili müdürlüklerin çalışmaları ve meclis üyelerinin görüşleri doğrultusunda karara bağlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.