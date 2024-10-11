Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevre temizliğini korumak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla Menderes Mahallesi'nde önemli bir denetim gerçekleştirdi.

Yavuz Selim Camii önünde yapılan denetimlerde, çevreyi kirleten şahıslar tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulandı.

Belediye, çevre temizliği konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Vatandaşların çevreyi temiz tutma ve kurallara uyma konusunda daha duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı.

Zabıta ekipleri, denetimlerini 105 mahallede sürdürecek. Kentin temizliği ve düzeni için yürütülen bu çalışmalar, toplumsal farkındalığın artırılması adına büyük önem taşıyor.