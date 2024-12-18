Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi Sayın Abdurrahman Akbolat öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, belediyeye bağlı gençlik merkezlerinden 100 kişilik bir öğrenci grubu katıldı.

Depremde hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik sırasında bir konuşma yapan Başkan Akpınar, "Şehitlerimizin anısına burada anlamlı bir kampanya gerçekleştirdik. Gençlik merkezlerimizin kıymetli öğrencilerine özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir aşk ve sevgiyle bu fidanları toprakla buluşturdular. Etkinlik sırasında Peygamber Efendimizin şu Hadisi Şerifini birkez daha hatırlatıyorum: “Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz”. Bugün biz de bu fidanları Kapıçam Çınarlı bölgesinde deprem şehitlerimizin aziz hatırasına dikerek bu anlamlı mesajı hayata geçirdik. 100 fidan kampanyasına katılan tüm öğrencilerimize sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu fidanlar hem geçmişimize bir saygı hem de geleceğe bir umut olacaktır." dedi.

Yeşil bir çevre, temiz bir toplum hedefi

Dulkadiroğlu Belediyesi, etkinlik kapsamında gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Ağaç dikme etkinliğiyle, gençlerin çevreye duyarlılıklarını artırmak ve doğayla iç içe bir yaşam bilinci geliştirmelerine katkı sağlamak hedefleniyor. Etkinlikte gençler, depremde hayatını kaybeden belediye personelleri ve deprem şehitlerinin adını yaşatacak fidanlar dikerek anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.