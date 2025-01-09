Kuyumculuk Teknolojisi Alanı’nda başlatılan Trabzon Hasır Örme Takı kursu, hem geleneksel zanaatı yaşatıyor hem de katılımcılara mesleki beceriler kazandırarak umut aşılıyor.

Tarihin derinliklerinden günümüze uzanan Trabzon hasır takıları, incelikli el işçiliği ve zarafetiyle takı sanatının eşsiz örneklerinden biri olarak biliniyor.

Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi, bu sanatın yeniden hayat bulması için kuyumculuk atölyesini yetenekli ellerle buluşturdu.

Kursa katılan kursiyerler, ustaların rehberliğinde Trabzon hasır takılarının inceliklerini öğreniyor ve her bir örme tekniğinde sabırla sanatlarını şekillendiriyor.

Projeyle, deprem bölgesinde yaşayan bireylerin hem ekonomik hem de psikolojik olarak güçlenmesi hedefleniyor.

Kursiyerler, geleneksel hasır takılar üretirken aynı zamanda bu nadide zanaatla gelir elde etme imkânı yakalıyor.

“Her ilmeğimiz bir umut, her tasarımımız bir hayal” diyen kursiyerler, zanaatkârlığın sadece bir iş değil, aynı zamanda ruhu besleyen bir terapi olduğunu dile getiriyor.

Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Namlı, projenin büyük ilgi gördüğünü ve kursiyerlerin hevesle çalıştığını belirterek, bu tür projelerin geleneksel el sanatlarını yaşatmanın yanı sıra bireysel kalkınmayı da desteklediğini vurguladı.