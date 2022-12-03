Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri park ve bahçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ağır kış şartları öncesinde parkların bakımını yapan ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm parklarda budama çalışması başlattı. Bu çalışmalarla zorlu kış aylarında ağaçların hem zarar görmemesi, hem de çevreye zarar vermemesinin hedeflendiği bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde birçok noktada çalışma yaptığına dikkat çekti.

Asfalt, kilit parke ve stabilize yol çalışmalarının yanı sıra park ve bahçe çalışmalarının da yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Okay, çalışmalar ile ilgili şunları söyledi: “Ağır kış şartları öncesinde ekiplerimiz park ve bahçelerimizde özenli bir çalışma başlattı. Özellikle ağaç budama konusunda hassas bir çalışma yapılmaktadır. Yoğun kar yağışı neticesinde ağaçlarımız ciddi zarar görmektedir. Ayrıca bu ağaçlar etraflarına maddi zararlar vermekteler. Bunun önüne geçme adına uzman ekiplerimiz ağaç budama konusunda hassas bir çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde park ve bahçelerimiz hem yaz aylarında daha sağlıklı ağaçlara kavuşmuş oluyor. Ekiplerimizin bu çalışmaları ilçe genelinde devam edecek.”