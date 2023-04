Dulkadiroğlu Belediyesi, Ramazan Bayramı Dolayısıyla kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şeyh Adil Mezarlığı’nda çorba ikramında bulundu. Kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara çıkışta çorba ikram eden Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Bu günlerde vatandaşlarımızın her konuda yanındayız. Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun ziyaret edilen Şeyh Adil Mezarlığı’nda vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlarımıza ziyaretleri sonrasında arkadaşlarımız çorba ikram etti. Burada amaç vatandaşlarımızın her şartta ve koşulda yanında olduğumuzu göstermektir. Onların huzuru ve mutluluğu için çalışmayı sürdüreceğiz.”